В Ленинградской области разработают пятилетнюю программу по уличному освещению

Реализацию проекта планируют начать в 2025 году По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, областной комитет по ТЭК займется разработкой пятилетней программы по обновлению и установке уличного освещения в регионе.
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