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Царьград

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В России могут ввести пособия на ребёнка до 23 лет: Кому и сколько будет положено

В России могут ввести пособия на ребёнка до 23 лет: Кому и сколько будет положено

В Госдуму внесли законопроект о выплате пособия родителям на ребёнка до 23 летВ минувший четверг в Госдуму был внесён законопроект, авторы которого предложили выплачивать ежемесячное пособие на студентов очной формы обучения до 23 лет.

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