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Депутаты и артисты обсудили, что делать со сбежавшими звездами: лишить гражданства или простить

Депутаты и артисты обсудили, что делать со сбежавшими звездами: лишить гражданства или простить

Депутаты Госдумы и артисты-патриоты за круглым столом «Мобилизация культуры, или Культура отмены» обсудили вопрос о будущем сбежавших из России звезд, сообщает NEWS.

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