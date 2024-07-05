Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Юрий Борисов. «Мир по-американски» — как ненадолго отложенная война

Юрий Борисов. «Мир по-американски» — как ненадолго отложенная война

Любым способом украсть у России её победу – такова главная цель Запада на данном этапе его украинской войныЧем хуже идут дела у киевского режима и его англосаксонских хозяев на земле, тем больше всевозможных «мирных планов» и соответствующих «миротворцев» возникает в виртуальном пространстве, где тот же Запад контролирует «почти что только не всё».

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