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Аргументы и Факты

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Политолог Блохин: СМИ на Западе признают готовность РФ к мирным переговорам

Политолог Блохин: СМИ на Западе признают готовность РФ к мирным переговорам

Часть средств массовой информации на Западе, в первую очередь в США, которая признает стремление России к мирным переговорам, переходит к более реалистичному освещению усилий РФ по урегулированию на Украине, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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