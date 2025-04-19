Политолог Блохин: СМИ на Западе признают готовность РФ к мирным переговорам

Часть средств массовой информации на Западе, в первую очередь в США, которая признает стремление России к мирным переговорам, переходит к более реалистичному освещению усилий РФ по урегулированию на Украине, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.