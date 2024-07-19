На Смоленщине открылся базовый лагерь Движения Первых

Движение Первых – один из ключевых партнеров в воспитательной повестке региона. - Совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата Движения Первых Маратом Фархатовичем Закировым открыли в социально-оздоровительном центре "Голоевка" базовый лагерь Движения Первых.
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