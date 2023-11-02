"Открой рот" Архангельск: в столице Поморья 9 ноября пройдет чемпионат чтецов

9 ноября 2023 года в Архангельске пройдет отборочный тур чемпионата по художественному чтению вслух "Открой рот"Отборочный тур чемпионата по художественному чтению вслух на русском языке пройдет 9 ноября 2023 года в Архангельске.
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