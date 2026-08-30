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Водитель вышел в рейс вместо отца: что известно о ДТП с автобусом на Ставрополье

Водитель вышел в рейс вместо отца: что известно о ДТП с автобусом на Ставрополье

Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ставрополье, вышел в рейс вместо своего отца, сообщили СМИ. Авария произошла ночью 30 августа: автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет.

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