Водитель вышел в рейс вместо отца: что известно о ДТП с автобусом на Ставрополье

Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ставрополье, вышел в рейс вместо своего отца, сообщили СМИ. Авария произошла ночью 30 августа: автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет.