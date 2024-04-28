AP сообщает об аресте в России журналиста Карелина

AP: в России арестовали журналиста Сергея Карелина по обвинению в экстремизме Сотрудничающий с AP журналист Сергей Карелин арестован в Мурманской области по обвинению в экстремизме, пишет агентство, публикуя фото из зала суда.
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