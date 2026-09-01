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Родители подмосковных школьников смогут следить за успеваемостью через смартфон

Родители подмосковных школьников смогут следить за успеваемостью через смартфон

Цифровая среда прочно вошла в повседневную жизнь подмосковных школ, делая учебный процесс прозрачным и понятным для всех его участников.

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