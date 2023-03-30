Чешские пулемёты в вооруженных силах нацистской Германии

В промежутке между мировыми войнами Чехословакия входила в число европейских стран с наиболее развитой оружейной промышленностью, которая не только полностью обеспечивала потребности национальных вооруженных сил, но и активно поставляла свою продукцию на экспорт.
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