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Джимми Батлер набрал рекордные для себя в сезоне 32 очка, «Майами» одолел «Шарлотт»

Джимми Батлер набрал рекордные для себя в сезоне 32 очка, «Майами» одолел «Шарлотт»

Защитник «Майами» Джимми Батлер во вторник обновил личный рекорд результативности в сезоне. Батлер набрал 32 очка во встрече с «Шарлотт» (111:105).

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