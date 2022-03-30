В Мурманской области перед судом предстанет директор одной из частных стоматологических клиник за совершение мошеннических действий

Следственными органами полиции Мурманской области окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Кандалакши, 1958 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

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