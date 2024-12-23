Крупнейший банк Италии ограничит переводы в евро из России

Intesa — один из немногих иностранных банков, который продолжил работу в России, российские импортеры и экспортеры используют его для расчетов с иностранными контрагентами В декабре итальянский банк Intesa Sanpaolo уведомил своих клиентов и контрагентов о том, что перестанет принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной «дочки» в России — банка «Интеза».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)