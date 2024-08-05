Осужденный за фейки полковник ГРУ отправился в духовное путешествие. Паломничество вместо суда

«Ъ»: экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда за критику СВО и ушел паломникомПавел Лисицын/РИА Новости Дорогомиловский суд Москвы назначил повторный административный надзор для 76-летнего полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова.
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