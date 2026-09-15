«Восстание машин» в ФТС — почему цифровой инспектор стал чаще отвечать «нет» в 2026 году

В 2026 году ФТС России продолжает развивать цифровой таможенный контроль. Система управления рисками (СУР), известная как «робот» ФТС, автоматически проверяет декларации и принимает решение о выпуске либо отправляет их на дополнительный контроль.
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