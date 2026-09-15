Грузоперевозки ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Грузоперевозки ...

1 подписчик

«Восстание машин» в ФТС — почему цифровой инспектор стал чаще отвечать «нет» в 2026 году

«Восстание машин» в ФТС — почему цифровой инспектор стал чаще отвечать «нет» в 2026 году

В 2026 году ФТС России продолжает развивать цифровой таможенный контроль. Система управления рисками (СУР), известная как «робот» ФТС, автоматически проверяет декларации и принимает решение о выпуске либо отправляет их на дополнительный контроль.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым