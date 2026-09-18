Алаудинов: рост буферной зоны в Харьковской области снизит угрозу от БПЛА ВСУ

Увеличение буферной зоны на территории Харьковской области уменьшит опасность для гражданского населения со стороны атак украинских дронов.
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