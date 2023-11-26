Глеб Никитин открыл День Нижегородской области на Международной выставке-форуме «Россия» поздравлением с Днем матери

26 ноября 2023 года в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл День региона на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, которая проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина.
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