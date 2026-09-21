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Российский разведчик «Центра» пережил около 70 сбросов с «Бабы-Яги» за 2 суток

Российский разведчик «Центра» пережил около 70 сбросов с «Бабы-Яги» за 2 суток

Разведчик подразделения спецопераций группировки войск «Центр» с позывным Хаба за двое суток пережил примерно 70 сбросов с тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-Яга», находясь на наблюдательной позиции.

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