В Новосибирской области участники СВО получили 415 реабилитационных сертификатов

С 2024 года в Новосибирской области введут новую единовременную выплату для бойцов СВО на приобретение жилья415 участников СВО, призванных на службу из Новосибирской области, получили сертификаты на прохождение реабилитации.
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