Диетолог Рау: в рационе должно быть не больше 15% вредной еды

Остальные 85% - это еда, богатая микроэлементами и витаминами Для поддержания здоровья в рационе должно быть не больше 15% вредной пищи при условии, что остальные 85% занимает богатая микроэлементами и витаминами еда, сообщила РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.