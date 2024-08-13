Диетолог Рау: в рационе должно быть не больше 15% вредной еды

Остальные 85% - это еда, богатая микроэлементами и витаминами Для поддержания здоровья в рационе должно быть не больше 15% вредной пищи при условии, что остальные 85% занимает богатая микроэлементами и витаминами еда, сообщила РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.
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