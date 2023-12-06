Антонов: санкции против РФ не действуют, но создают проблемы бизнесу США

Санкции США в отношении России не действуют, но создают проблемы американскому бизнесу. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.
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