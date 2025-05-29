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Газета.ру

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Экономист Сакс: Украина потеряет Одессу, если продолжит конфликт

Экономист Сакс: Украина потеряет Одессу, если продолжит конфликт

Украина может потерять Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас. Об этом ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

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