Украинская армия выпустила пять ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой в ДНР

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли город Ясиноватая в ДНР из тяжелой артиллерии. Об этом 16 апреля заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли город Ясиноватая в ДНР из тяжелой артиллерии. Об этом 16 апреля заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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