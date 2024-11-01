Александр Дубинский: Соросята критически важны для власти?

Признание сотрудников офшорки Томаша Фиалы и Виктора Пинчука под брендом «Украинская правда» критически важным предприятием для экономики — только один из сотен сигналов, которые указывают на очень важный процесс.
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