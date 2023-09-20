Сыгран шестой тур чемпионата Красноярского края по шахматам

Единоличным лидером на чемпионате Красноярского края по шахматам среди мужчин и женщин в Красноярске остается Владимир Бычков после шестого тура 19 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
Единоличным лидером на чемпионате Красноярского края по шахматам среди мужчин и женщин в Красноярске остается Владимир Бычков после шестого тура 19 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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