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Сыгран шестой тур чемпионата Красноярского края по шахматам

Сыгран шестой тур чемпионата Красноярского края по шахматам

Единоличным лидером на чемпионате Красноярского края по шахматам среди мужчин и женщин в Красноярске остается Владимир Бычков после шестого тура 19 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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