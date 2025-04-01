"Столото" начинает 8-й ежегодный конкурс грантов для НКО

www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com Распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" запускает восьмой ежегодный конкурс грантов на реализацию благотворительных проектов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов.
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