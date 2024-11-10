Взятка натурой: глава Еврокомиссии предложила Трампу заменить российский газ в ЕС на американский

Издание Barrons пишет, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом предложила заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на американский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии