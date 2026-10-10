ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Моя родная мать год покрывала любовницу моего мужа, но я уничтожила его жизнь.

Моя родная мать год покрывала любовницу моего мужа, но я уничтожила его жизнь.

  В тот момент, когда за моей матерью закрылась входная дверь, я осталась стоять в коридоре нашей просторной трехкомнатной квартиры, держа в руках влажную детскую салфетку, и пыталась осознать, что вся моя семейная жизнь последнего года была скрупулезно выстроенной театральной постановкой.

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