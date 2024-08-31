Артиллеристы ВС РФ уничтожили станцию РЭБ в курском приграничье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» с расстояния 15 км уничтожили ряд целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
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