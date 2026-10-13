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Для Алтайского края прописали сдержанный прогноз развития на ближайшую трехлетку

Для Алтайского края прописали сдержанный прогноз развития на ближайшую трехлетку

Правительство Алтайского края рассмотрело прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года в ходе заседания 13 октября.

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