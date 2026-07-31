Трамп обсудил нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нормализацию отношений между двумя странами.
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