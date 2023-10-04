Русские только разминаются, на подходе целый авиаполк из Су-57. На Западе дали сигнал сворачиваться

Махамбет Толеугазин А вы что Украину уже победили? Киев взяли? Стоите на границе с Польшей? Сообщу вам при неприятнейшую новость. В Польше формируется 300 тысячная группировка. Такая же группировка формируется в Прибалтике силами НАТО. Как только поражение Украины в ходе военного конфликта будет неминуема в бой вступят войска НАТО вплоть до применения ТЯО. А после обмена тактическими ядерными ударами. Необходимость в возврате казахских степей и целинных земель отпадёт для "великой империи"за ненадобностью. Слово империя пишу с маленькой буквы, ибо ваши же русские императора его семью и прочую аристократию поставили к стенке и расстреляли. И правильно сделали . .За сим разрешите откланяться. Не смею вас задерживать более, своим вниманием.

Ольга Заварухина Как же вас корежит от ненависти к России, ждете, дождаться не можите , ее поражения. Живете с фонтомными болями от своей желчи . А вы, ни кого не ставили и не расстреливали, хотя о чем это я, у вас ведь сейчас на подходе новая, переписанная и передернутая своя « былина» придуманная. Бог вам в помощь, или кто в место ЕГО у вас.