Срочно! Одна из самых мощных атак на Россию: удары по жилым районам – что произошло в Аксае?

На снимке запечатлен украинский БПЛА, зависший на бельевых веревках в Аксае, Ростовской области. Предполагалось, что он будет атаковать жилой дом, но благодаря своевременной эвакуации жителей никто не пострадал.
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