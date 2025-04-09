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Срочно! Одна из самых мощных атак на Россию: удары по жилым районам – что произошло в Аксае?

Срочно! Одна из самых мощных атак на Россию: удары по жилым районам – что произошло в Аксае?

На снимке запечатлен украинский БПЛА, зависший на бельевых веревках в Аксае, Ростовской области. Предполагалось, что он будет атаковать жилой дом, но благодаря своевременной эвакуации жителей никто не пострадал.

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