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Минобороны России показало удары БПЛА по судам с грузами ВСУ

Минобороны России показало удары БПЛА по судам с грузами ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения ударов расчётами беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» по семи сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в Черноморской операционной зоне.

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