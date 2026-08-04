Минобороны России показало удары БПЛА по судам с грузами ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения ударов расчётами беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» по семи сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в Черноморской операционной зоне.
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