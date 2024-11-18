Медведев рассказал о реакции Моуринью на матч между «Фенербахче» и «Зенитом»

Такие поединки интересны португальскому специалисту Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о реакции наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью на товарищеский матч с сине-бело-голубыми.
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