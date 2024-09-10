Подход Владимира Зеленского завел киевский режим в политический тупик. В частности, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пришло к выводу, что на смену нынешней олигархической системе, характеризующей Independent, пришел постфеодализм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии