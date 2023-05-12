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Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК

Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК

Продуктовый магазин является самым важным объектом инфраструктуры, который обязательно должен быть в пешей доступности от жилого комплекса.

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