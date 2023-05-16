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В США оценили объем вложений России в государственные ценные бумаги

В США оценили объем вложений России в государственные ценные бумаги

Минфин США: объем вложений РФ в государственные ценные бумаги вырос с $75 млн до $77 млн Фото: Pixabay Министерство финансов США оценило объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов.

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