В США оценили объем вложений России в государственные ценные бумаги

Минфин США: объем вложений РФ в государственные ценные бумаги вырос с $75 млн до $77 млн Фото: Pixabay Министерство финансов США оценило объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов.
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