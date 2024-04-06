Это Легко! Учимся Плести Стильные Косы За 5 Минут

Как научиться заплетать косы Многочисленные инструкции «Как заплести красивую косу» на сайтах пишут для магов и волшебников, согласны? Ну не может нормальный человек без подготовки и тренировки научиться ТАК манипулировать скользкими выбивающимися прядями.