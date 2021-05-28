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ДТП в ЮВАО: на Третьем кольце столкнулись два мотоцикла

ДТП в ЮВАО: на Третьем кольце столкнулись два мотоцикла

Патрульная машина / Фото: АГН “Москва” Поздним вечером 29-летний мотоциклист, управляя «Ямахой», двигался по Третьему транспортному кольцу со стороны Южнопортовой улицы в направлении Волгоградского проспекта в крайней левой полосе – четвёртой.

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