ДТП в ЮВАО: на Третьем кольце столкнулись два мотоцикла

Патрульная машина / Фото: АГН “Москва” Поздним вечером 29-летний мотоциклист, управляя «Ямахой», двигался по Третьему транспортному кольцу со стороны Южнопортовой улицы в направлении Волгоградского проспекта в крайней левой полосе – четвёртой.