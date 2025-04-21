В Смоленске отправили партию груза в зону СВО

«Призываю всех смолян продолжать поддерживать участников СВО». Анатолий Овсянкин принял участие в отправке груза для бойцов и жителей новых регионов в рамках проекта «Единой России» Пять тонн гуманитарной помощи – все необходимое по запросам наших военнослужащих было собрано на базе волонтёрского движения «Ваш тыл 67».
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