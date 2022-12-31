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Почти 3 млн пользователей подписались на соцсеть «Аль-Насра» после трансфера Роналду

Почти 3 млн пользователей подписались на соцсеть «Аль-Насра» после трансфера Роналду

Число подписчиков клуба Саудовской Аравии выросло вдвое после перехода Криштиану Роналду. Португальский клуб официально перешел в «Аль-Наср».

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