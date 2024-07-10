Травматолог Завадская назвала причины боли в шее

Боль в шее - это распространенное явление, которое может возникать по целому ряду причин. По словам травматолога-ортопеда Антонины Завадской, боль в шее может быть вызвана раздражением, травмой или повреждением любого из элементов шейного отдела позвоночника, включая кости, мышцы, суставы, связки, сухожилия и нервы.