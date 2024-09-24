Вокруг света: Почему единственный родной сын Мадонны остался с отцом после развода, и Как живет теперь Рокко Ричи

Этот мальчик был известен на весь мир еще до того, как родился, вырос и сделал себе имя. Будучи ребенком поп-звезды Мадонны и ее мужа, кинорежиссера Гая Ричи, он оказался в центре внимания прессы и попал в заголовки газет еще на стадии беременности его матери.
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