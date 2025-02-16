Колокол и штопоры: как Су-57 покорил сердца гостей Aero India

С 10 по 14 февраля в индийском Бангалоре развернулась настоящая битва титанов. На международном авиасалоне Aero India на одном поле, буквально нос к носу, встретились непримиримые конкуренты и лучшие истребители мира - новейший российский Су-57 и американский F-35.