Страна и люди
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Страна и люди

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Колокол и штопоры: как Су-57 покорил сердца гостей Aero India

Колокол и штопоры: как Су-57 покорил сердца гостей Aero India

С 10 по 14 февраля в индийском Бангалоре развернулась настоящая битва титанов. На международном авиасалоне Aero India на одном поле, буквально нос к носу, встретились непримиримые конкуренты и лучшие истребители мира - новейший российский Су-57 и американский F-35.

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