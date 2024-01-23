Глава МИД Швейцарии не ответил на вопрос об отмене запрета Киева на переговоры

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече с журналистами во вторник, 23 января, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отказался ответить на вопрос, следует ли Киеву снять свой запрет на переговоры с Москвой.
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