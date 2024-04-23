Армянский архиепископ Хачатрян пригрозил проклясть за забвение геноцида

Архиепископ Аршак Хачатрян, глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, пригрозил проклятьем тем соотечественникам, которые забывают о геноциде армян в Османской империи и пытаются стереть историческую память.
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