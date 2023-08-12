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Секрет химической диеты Усама Хамдий: как нужно питаться, чтобы сбросить «лишнее»

Секрет химической диеты Усама Хамдий: как нужно питаться, чтобы сбросить «лишнее»

Секрет химической диеты Усама Хамдий: как нужно питаться, чтобы сбросить «лишнее» Владислав ВислДиета Усамы Хамдий — не для тех, кто не готов проявить самодисциплину: она достаточно строгая, требует высокой степени самоконтроля, но при этом оказывается невероятно эффективной — её последователи способны сбросить до трети своего веса за месяц! Но это не единственное преимущество: после достижения желаемых результатов, они не только сохраняют своё здоровье, но и избегают риска восстановления потерянных килограммов.

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