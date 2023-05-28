Слово и дело

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Максим Виторган прокомментировал признание Левы «Би-2» иноагентом в России

Максим Виторган прокомментировал признание Левы «Би-2» иноагентом в России

Актер Максим Виторган высказался о новом статусе солиста группы «Би-2» Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева, (признан иностранным агентом на территории России).

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